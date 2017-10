Puigdemont vil truleg halde pressekonferanse 

Det opplyser europeiske tenestemenn ifølgje nyheitsbyrået AP.

Puigdemont kom til Brussel måndag. Spansk påtalemakt kunngjorde same dag at Puigdemont og andre avsette katalanske leiarar var etterlyst for oppvigling og underslag.

Det blir no spekulert på om Puigdemont vil søke politisk asyl i Belgia.

Advokat Paul Berckaert sa måndag kveld til nyheitsbyrået Reuters at han har tatt på seg å representere Puigdemont i tilfelle den avsette leiaren får behov for juridisk bistand.

