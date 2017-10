Puigdemont blir kalla inn av spansk dommar

Den avsette regionpresidenten og dei avsette regjeringsmedlemmene skal avhøyrast torsdag morgon klokka 9. Utspørjinga vil truleg også gå føre seg heile fredag, opplyser dommar Carmen Lamela.

Innkallinga blei kunngjort tysdag kveld, etter at det tidlegare på dagen blei kjent at seks medlemmer av den avsette folkevalde regionforsamlinga i Catalonia blir kalla inn til høyring, sikta for oppvigling, underslag og «opprør».

Puigdemont og fem av hans avsette regjeringsmedlemmer var tysdag i Brussel der dei prøvde å oppnå «fridom og tryggleik», som han formulerte det under ein pressekonferanse. Han sa då at han ikkje kjem til å dra tilbake til Spania før det ligg føre «garantiar» om ein rettferdig juridisk prosess.

(©NPK)