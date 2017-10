Palestinsk søskenpar skotne av israelske soldatar

Soldatane skaut mot bilen mellom den palestinske landsbyen Nabi Saleh og den ulovlege israelske busetjinga Halamish, rundt 50 kilometer nordvest for Ramallah.

– Soldatane oppfatta bilen som ein trussel og skaut derfor mot den, heiter det i ei kunngjering frå den israelske hæren. Hendinga blir no granska heiter det vidare.

Ifølgje det palestinske helsedepartementet vart 26 år gamle Mohammed Mussa drepen på staden, mens systera hans vart treft i skuldra og er utanfor livsfare.

Over 300 palestinarar er drepne av israelske soldatar og busetjarar sidan oktober 2015, dei fleste av dei ifølgje israelske styresmakter etter å ha trua eller angripe soldatar med kniv eller i samband med andre angrep.

51 israelarar, to amerikanarar, to jordanarar, ein eritrear, ein sudanar og ein brite er i same periode drepne i slike angrep.

Måndag vart åtte palestinarar drepne då israelske styrkar sprengde det dei hevdar var ein «terror-tunnel» under grensa mellom Gazastripa og Israel.

Gazastripa har vore omringa sidan Israel trekte seg ut av enklaven i 2005.

(©NPK)