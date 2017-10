Nordmann blir leiar for FNs arbeid i Myanmar

Østby vart utnemnt tysdag, melder nyheitsbyrået Reuters. Han overtar etter canadiske Renata Lok-Dessallien, som skal tilbake til FN-hovudkvarteret i New York.

Lok-Dessallien er blitt kritisert for si handtering av FNs arbeid i Myanmar. Over ein halv million rohingya-muslimar har flykta frå den myanmarske delstaten Rakhine til nabolandet Bangladesh. FN-granskarar har slått fast at myanmarske sikkerheitsstyrkar står bak samordna og systematiske angrep på minoritetsgruppa.

