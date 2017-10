Minst tolv drepne i luftangrep i Libya

Det opplyser ei kjelde ved Harish-sjukehuset i byen. Dei fleste av dei drepne skal ha høyrt til same familie. Fem blei også såra i angrepet, som skjedde måndag kveld.

Kven som stod bak, er ikkje kjent.

Styrkane til opprørsgeneralen Khalifa Haftar har hatt Derna under kringsetjing i fleire månader og har jamleg gjennomført luftangrep mot byen. Ein talsmann for styrkane til Haftar avviser derimot at dei stod bak og fordømmer det han kallar ei terrorhandling.

Delegasjonen til FN i Libya fordømmer også angrepet, og den FN-støtta regjeringa i Tripoli seier i ei utsegn at dei vil komme til botns i kven som stod bak.

Haftar støttar ei regjering med tilhald aust i landet som ikkje anerkjenner regjeringa i Tripoli. Generalen blir støtta av blant andre Russland og Egypt.

