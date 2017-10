Japan vil auke presset på Nord-Korea «til det maksimale» 

– Eg deler den erkjenninga med generalsekretær Stoltenberg at det no, heller enn dialog, er nødvendig å auke presset til det maksimale for å få Nord-Korea til å endre politikk, sa Abe då han møtte pressa saman med Stoltenberg tysdag.

Ifølgje han er det av stor betydning at Nato støttar opp om Japans tilnærming.

Stoltenberg sjølv uttrykte seg noko meir forsiktig.

– Statsminister Abe og eg er samde om at sterkt internasjonalt press er nødvendig for å få Pyongyang til å velje ein ansvarleg kurs. For å finne ei fredeleg løysing, sa han.

Nord-Koreas rakettoppskytingar og atomprøvesprengingar utgjer ein global trussel, åtvara NATO-sjefen, som onsdag reiser vidare til Seoul for å snakke med sørkoreanske leiarar om saka.

(©NPK)