Fleire katalanarar seier ja til sjølvstende

Meiningsmålinga, som er utført av katalanske instituttet til dei katalanske regionmyndigheitene i perioden mellom 16. og 29. oktober, er basert på intervju med 1.340 personar. 48,7 prosent av dei svarer ja på spørsmålet «ønsker du at Catalonia blir ein uavhengig stat?". 43,6 prosent svarer nei på spørsmålet.

Førre måling frå instituttet blei gjennomført i juli. Da svarte 41,1 prosent ja og nærmare 50 prosent nei på same spørsmål.

Førre gong det var fleire i favør av sjølvstende enn imot, var i juni 2016.

Katalanarane gjekk 1. oktober til urnene i ein folkeavstemming som blei gjennomført i regi av regionmyndigheitene. Der svarte 90 prosent at dei ønsker sjølvstende. Men berre 43 prosent av dei røysteføre deltok i folkeavstemminga. Avstemminga blei erklært ulovleg av spansk Høgsterett og førte til at sentralregjeringa i Madrid avsette regionregjeringa og regionforsamlinga i Catalonia, og innførte direkte styre over regionen.

Nettopp framgangsmåten til Madrid kan ha ergra katalanarane og bidratt til at det på målinga no er fleire som seier ja til sjølvstende frå Spania.

