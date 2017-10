Facebook: Russisk gruppe bak 80.000 innlegg i USAs presidentval

Selskapet planlegg å informere om tala til Senatets justiskomité tysdag, ifølgje ei kjelde som kjenner til Facebooks informasjon.

Twitter planlegg å fortelje den same komiteen at selskapet har avdekt 2.752 kontoar knytt til den same gruppa – den russiske Internet Research Agency, som er kjent for å fremme prorussiske regjeringar. Talet er nesten 14 gonger større enn talet på kontoar Twitter informerte om for tre veker sidan.

Facebook, Twitter og Google skal kome med sine forklaringar tysdag og onsdag.

Generalsekretær Colin Stretch i Facebook vil fortelje at omkring 29 millionar menneske vart eksponert for oppslaga om amerikansk politikk. Likarklikk og kommentarar gjer at så mange som 126 millionar menneske kan ha sett innlegga.

Dei 80.000 oppslaga skal ha blitt publisert mellom juni 2015 og august 2017 og handla om sosiale og politiske bodskap, som for eksempel våpenrettar, opplyser Facebook.

Den russiske regjeringa har nekta for alle skuldingar om forsøk på å påverke presidentvalet i USA.

