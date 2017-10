Egyptisk luftangrep rammar «eit stort tal» opprørarar i ørkenen

Angrepet var retta mot opprørarar mistenkte for å ha vore involvert i eit omfattande angrep på egyptiske politifolk sørvest for Kairo 20. oktober.

Tre køyretøy som frakta store mengder våpen, ammunisjon og «ekstremt eksplosivt materiale» blei øydelagde i angrepet tysdag, opplyser ein talsmann for hæren til AFP. Angrepet fann stad i eit ørkenområde om lag 80 kilometer sørvest for Kairo, nær Fayoum.

Talsmann for hæren, oberst Tamer el-Rifai, opplyser at omfanget av angrepet tysdag enno er uklart og at talet på opprørarar som blei drepne, så langt er ukjent. Men han seier det dreier seg om eit «stort tal».

Angrepet tysdag blei igangsett etter at hæren hadde fått «stadfesta opplysningar» om kor opprørarane skjulte seg, heiter det på egyptisk fjernsyn.

Talsmannen opplyser at luftangrepet blei utført i samarbeid med politiet og bakkestyrkar, og at det resulterte i at politisjef Mohamed al-Hayes blei funnen og frakta i tryggleik. Han blei bortført av opprørarar i angrepet 20. oktober.

Egyptiske politistyrkar aksjonerte då mot skjulestaden til opprørarane i Giza, rundt 135 kilometer sørvest for Kairo. Angrepet gjekk derimot alvorleg gale da politistyrkane gjekk i bakhald. Offisielt blei 16 politimenn drepne, men andre kjelder oppgav minst 54 drepne politifolk. Blant dei drepne skal det ha vore to brigadegeneralar, ein oberst og ti oberstløytnantar. Styresmaktene har innleidde gransking for å finne ut kvifor raidet gjekk gale.

