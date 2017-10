Catalonias avsette president ønsker framleis dialog

I tillegg understreka han kor viktig det er å unngå valdsbruk. Puigdemont har reist frå Spania til Brussel etter å ha blitt avsett av den spanske sentralregjeringa.

Puigdemont kom til Brussel måndag. Spansk påtalemakt kunngjorde same dag at Puigdemont og andre avsette katalanske leiarar var etterlyste for oppvigling og underslag.

Det blir spekulert på om Puigdemont vil søke politisk asyl i Belgia. Den belgiske advokaten hans vil ikkje sjå bort frå dette.

– Vi har ikkje bestemt oss enno. Vi har god tid, seier Bekaert ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

– Vi får sjå dei kommande vekene kva vi gjer, seier han.

Spanias statsminister Mariano Rajoy bestemte før helga at Puigdemont, regjeringa hans og den folkevalde forsamlinga i Catalonia skulle avsetjast. Det skjedde same dag som regionforsamlinga erklærte sjølvstende frå Spania.

Rajoy har utlyst nyval i Catalonia 21. desember.

