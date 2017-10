Åtte palestinarar drepne i israelsk aksjon mot tunnel frå Gaza

Talsmann for den israelske hæren Jonathan Conricus opplyste måndag at deira styrkar hadde øydelagt ein «terror-tunnel» på den israelske sida av grensa. Han la til at Israel held Hamas ansvarleg for å ha krenkt suvereniteten til Israel.

Tunnelen var graven ut frå Gazastripa, under grensa og inn på israelsk territorium. Ifølgje hærtalsmann Ronen Manelis var ikkje intensjonen å drepe nokon. Dei fleste av offera døydde som følgje av røyk som danna seg inne i tunnelen under eksplosjonen, forklarte han måndag. Målet var å sette tunnelen ut av spel, slo Manelis fast.

– Vi kjem til å påføre skade på dei som prøver å skade oss. I dag avdekte vi ein tunnel og øydela den, og vi kjem til å fortsette med det, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Hamas opplyser at ein av dei drepne høyrde til deira væpna fløy Qassam-brigadane, mens to av dei andre som er drepne, høyrde til Islamsk jihad, ei mindre militsgruppe på Gazastripa.

– Vårt svar på denne kriminelle handlinga vil bli kunngjort når augneblinken er inne, sa Islamsk jihads talsmann Dawood Shihab til journalistar måndag.

Hamas skriv på Twitter at angrepa inneber «ein ny krig mot Gazas befolkning».

Det har vore få samanstøytar langs grensa mellom Israel og Gaza sidan krigen i 2014. Under Gaza-krigen brukte Hamas eit nettverk av tunnelar til å skjule våpen og krigarar og til å prøve å utføre angrep mot Israel.

