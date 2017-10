Saudi-Arabia flyr til Irak etter 27 år

Toppsjefen i Saudi-Arabia Airlines, Saleh bin Nasser al-Jasser, er med på den første fighten saman med presse og vanlege passasjerar. Turen går frå Jeddah til Bagdad, melder det statlege nyheitsbyrået SPA.

Det har ikkje vore flytrafikk mellom Saudi-Arabia og Irak sidan dåverande president Saddam Hussein invaderte nabolandet Kuwait i 1990.

Både Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata er ivrige etter å ta opp att flygingane til Irak som ledd i politikken med å demme opp for innverknaden til erkefienden Iran i regionen.

I august sa dei to landa at dei vurderte å opne grenseovergangen ved Arar for å fremme handelen over land. Denne har vore stengt sidan 1990. Styresmaktene i Saudi-Arabia er også innstilt på å sette ned ein felles handelskommisjon med Irak.

