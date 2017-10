Noregs nye europaminister blei brifa av Barnier 

Marit Berger Røsland (H) var måndag på sitt første besøk i Brussel som europaminister. Der fekk ho ei oppdatering frå forhandlingsleiar i EU Michel Barnier om status i skilsmisseoppgjeret mellom EU og Storbritannia.

Han stadfesta at han vil sjå nærmare på korleis Noreg og dei andre EØS-landa kan inkluderast når det skal bli inngått ein avtale om rettane til EU-borgarar i Storbritannia og britar i EU.

– Vi er ikkje i mål enno, men eg meiner det er ein parallell her, sa Barnier til NTB etter møtet.

I førre veke snakka statsminister Erna Solberg (H) med statsminister i Storbritannia Theresa May om saka. May stadfesta då at ho ønskte å gi same tilbod til nordmenn som til borgarar frå EU.

Dette sørgde Røsland for å nemne på møtet med Barnier. Ifølgje henne stadfesta sjefforhandlaren at han ville sjå nærmare på moglege løysingar for Noreg.

– Eg trur vi alle er samde om at den avtalen om rettane til borgarar som blir forhandla fram mellom Storbritannia og EU, også må utvidast til EØS-landa, seier ho.

Ei kjelde på EU-sida har også tidlegare stadfesta overfor NTB at dette er målet, men at det ikkje er avklart korleis det skal la seg gjere reint juridisk.

