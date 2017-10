Fem palestinarar skal vere drepne i israelsk aksjon mot tunnel frå Gaza

Det har vore få samanstøytar langs grensa mellom Israel og Gaza sidan krigen i 2014.

Hamas opplyser at ein av dei drepne høyrde til den væpna fløya deira, mens to av dei andre som er drepne skal ha høyrd til ei anna militant gruppe.

Talsmann for den israelske hæren Jonathan Conricus opplyste tidlegare måndag at styrkane deira hadde øydelagt ein tunnel på den israelske sida av grensa. Han la til at Israel held Hamas ansvarleg for å ha krenkt suvereniteten til landet.

