Ei ny tid begynner i Catalonia

Katalanske leiarar, som kollektivt vart sparka frå jobben før helga, har oppfordra sine tilhengarar til å utøve «demokratisk opposisjon», utan at det er heilt klart kva dette vil innebere. Mange fryktar at ikkje alt vil gå roleg for seg.

– Vi kan ikkje anerkjenne kuppet mot Catalonia, heller ikkje nokon av dei antidemokratiske avgjerdene som sentralregjeringa har fatta, skreiv den katalanske nestleiaren Oriol Junqueras i ei lokal avis i helga.

Det er uklart om den katalanske leiaren Carles Puigdemont, som også vart avsett fredag, vil prøve å møte opp på jobben måndag.

– Vi får sjå kva som skjer, seier ein talsmann for den avsette regjeringa til nyheitsbyrået AFP.

