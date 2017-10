36 britiske politikarar blir skulda for seksuell trakassering

Lista, som i tillegg omfattar sju ikkje namngitte politikarar, er ikkje offentleggjort, men avisa The Telegraph har fått tilgang til ein delvis sladda versjon av lista.

– Problemet er at det ikkje finst noko uavhengig organ som vi kan vende oss til med opplevingane våre, siterer avisa eit ikkje namngitt parlamentsmedlem på.

Parlamentsmedlem John Whittingdale, som representerer Dei konservative, medgir at seksuell trakassering er eit problem.

–Situasjonen er slik i Westminster, der ein har folk med mykje makt, som ofte arbeider til seint på kvelden og som er langt borte frå familiane sine. Dei er ofte omgitt av unge menneske som ser opp til dei, og nokre utnyttar situasjonen, seier han.

Skuldingane omhandlar blant anna klåing på kvinnelege tilsette, upassande kommentarar, og at sekretærar har fått i oppgåve å kjøpe sexleiketøy og leige prostituerte.

To politikarar i regjeringa til statsminister Theresa May står på lista. May seier saka skal granskast.

– Eg meiner at situasjonen ikkje lenger kan tolererast. Det er rett og slett ikkje rettferdig for dei tilsette, mange av dei er unge menneske i sin første jobb, seier ho.

(©NPK)