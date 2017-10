16 drepne i Boko Haram-angrep i Kamerun og Nigeria

Ifølgje lokale talsmenn var angrepet mot landsbyen Gouderi truleg hemn for at fleire medlemmer av den ytterleggåande islamistgruppa nyleg blei arresterte der. Ein talsperson seier at elleve personar blei «slakta» natt til måndag i landsbyen.

– Boko Harams streiftog i Gouderi var eit hemnangrep, seier vedkommande.

Tidleg måndag morgon blei minst fem sivile drepne i eit sjølvmordsangrep mot ein moské i Aijiri Yala, like nord for delstatshovudstaden Borno i Maiduguri nordaust i Nigeria. Ein sjølvmordsbombar slo til under morgonbønna. Fleire blei såra, opplyser lokale styresmakter.

Minst 20.000 menneske er drepne sidan Boko Haram greip til våpen nord i Nigeria i 2009. Konflikten har sidan spreidd seg til nabolanda Tsjad, Kamerun og Niger.

Opprørsgruppa er skulda for drap på over 2.000 sivile og medlemmer av sikkerheitsstyrkane i Kamerun, og tusenvis av andre er tatt til fange og bortført, ifølgje tankesmia International Crisis Group (ICG).

