USA-leidd koalisjon trekker melding om våpenkvile i Nord-Irak

Talsmannen seier fredag ettermiddag at kunngjeringa om våpenkvila var feil.

Tidlegare på dagen blei det meldt at irakiske styrkar og den kurdiske peshmerga-militsen var blitt einige om ein avtale om stans i kampane i Nord-Irak.

Ein talsmann gav beskjed om at våpenkvileavtalen gjaldt på alle frontar.

USA, som hjelper både kurdiske og irakiske styrkar, har prøvd å dempe konflikten mellom det sjølvstyrte kurdiske området i nord og den irakiske sentralregjeringa etter at kurdarane heldt folkeavstemming om kurdisk sjølvstende 25. september.

I midten av oktober innleidde irakiske styrkar ein offensiv for å gjenerobre område som kurdiske peshmerga-styrkar tok kontroll over i samband med krigen mot den ytterleggåande jihadistgruppa IS.

På kort tid tok regjeringsstyrkane kontroll over den viktige oljebyen Kirkuk, som både den irakiske regjeringa og kurdarane krev kontroll over. Dei irakiske styrkane møtte relativt lite motstand frå kurdarane, som i staden trekte seg tilbake.

Dei kraftigaste kampane har rast nordvest i Irak, der peshmerga-styrkane forsvarer ein grenseovergang mot Tyrkia og eit oljeanlegg som gjer at styresmaktene i Kurdistan kan eksportere råolje til utlandet.

Fredag kravde irakiske styrkar at kurdiske styrkar må forlate grenseposten innan få timar. Torsdag blei det meldt om kraftige samanstøyt i Zummar-området i provinsen Nineveh.

Kampane mellom irakiske og kurdiske styrkar går føre seg samtidig som Irak fortset kampen mot IS for å gjenerobre eit IS-kontrollert området ved byen al-Qaim ved grensa til Syria.

(©NPK)