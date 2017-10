Tillerson ringde forsvarssjefen i Myanmar

I ein telefonsamtale med general Min Aung Hlaing gav Tillerson uttrykk for bekymring for den humanitære krisa og dei rapporterte overgrepa i delstaten Rakhine, opplyste utanriksdepartementets talskvinne Heather Nauert.

– Utanriksministeren oppfordra Burmas sikkerheitsstyrkar til å støtte regjeringa i å få slutt på valden i Rakhine og sørgje for at dei som er blitt fordrive kan vende trygt heim, særleg det store talet på etniske rohingyaer, la ho til, og brukte det tidlegare namnet på landet.

Meir enn 600.000 muslimske rohingyaer har flykta over grensa til Bangladesh i den stadig eskalerande offensiven som starta i slutten av august. Eit militsangrep på Myanmars sikkerheitsstyrkar i Rakhine utløyste eit stort angrep mot rohingyaene.

Tillerson, som besøkte India tidlegare denne veka, oppfordra dei militære i Myanmar til i bidra til humanitær hjelp til dei som er blitt fordrive frå heimane sine.

Han tok også til orde for at hæren blant anna må samarbeide med FN for å sikre grundig, uavhengig gransking av alle påstandar om brot på menneskerettane og overgrep.

