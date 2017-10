Theresa May snakka brexit med Solberg

Den britiske statsministeren ringde torsdag kveld til Erna Solberg (H) for å gratulere henne med valsigeren i september.

– Statsministeren sa at ho ser fram til å styrke dei allereie sterke banda mellom Noreg og Storbritannia på mange område, inkludert handel og forsvar, heiter det i ei pressemelding frå Downing Street 10.

May informerte også Erna Solberg om utviklinga i brexit-forhandlingane, og forsikra at ho vil gi det same tilbodet til norske statsborgarar som til EU-borgarar etter at Storbritannia har gått ut av EU.

Dette er også noko May har signalisert tidlegare, blant anna i ein tale i Parlamentet i juni. Det bur rundt 20.000 nordmenn i Storbritannia.

