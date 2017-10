Statsminister i Irak varslar 24 timar stans i  angrepa mot kurdarane 

Han seier at pausen vil gi ein felles irakisk-kurdisk teknisk komité moglegheit til å jobbe for at det skal utplasserast føderale styrkar i alle dei omstridde områda i Nord-Irak.

Kunngjeringa frå Statsministeren kom fredag kveld. Tidlegare på dagen melde den USA-leidde koalisjonen først at kurdiske og irakiske styrkar hadde inngått ein våpenkvile. Deretter blei den trekt tilbake av ein talsmann, som sa at meldinga var feil.

USA, som assisterer både kurdiske og irakiske styrkar, har prøvd å dempe konflikten mellom det sjølvstyrte kurdiske området i nord og den irakiske sentralregjeringa etter at kurdarane heldt folkeavstemming om kurdisk sjølvstende 25. september.

I midten av oktober innleidde irakiske styrkar ein offensiv for å gjenerobre området som kurdiske peshmerga-styrkar tok kontroll over i samband med krigen mot den ytterleggåande jihadistgruppa IS.

På kort tid tok regjeringsstyrkane kontroll over den viktige oljebyen Kirkuk, som både den irakiske regjeringa og kurdarane krev kontroll over. Dei irakiske styrkane møtte relativt lite motstand frå kurdarane, som i staden trekte seg tilbake.

Dei kraftigaste kampane har rast nordvest i Irak, der peshmerga-styrkane forsvarar ein grenseovergang mot Tyrkia og eit oljeanlegg som gjer at styresmaktene i Kurdistan kan eksportere råolje til utlandet.

Fredag kravde irakiske styrkar at kurdiske styrkar må forlate grenseposten innan få timar. Torsdag blei det meldt om kraftige samanstøytar i Zummar-området i provinsen Nineveh.

Kampane mellom irakiske og kurdiske styrkar går føre seg samtidig som Irak fortset kampen mot IS for å gjenerobre eit IS-kontrollert området ved byen al-Qaim ved grensa til Syria.

