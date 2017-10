Menneskerettsorganisasjon ber om sanksjonar mot Syria etter gassangrep

Gassangrepet skjedde ved Khan Sheikhoun i april, og over 80 menneske, blant dei minst 30 barn, vart drepne. Human Rights Watch (HRW) meiner FNs tryggingsråd raskt må innføre sanksjonar mot den syriske regjeringa etter angrepet der det vart nytta saringass.

– Fleire tilfelle av syrisk bruk av kjemiske våpen utgjer ein alvorleg trussel mot det internasjonale forbodet mot kjemiske våpen. Alle land har ei interesse av å sende sterke signal om at desse grufulle hendingane ikkje blir tolererte, sa Ole Solvang, nestleiar for kriseeininga i HRW i ei fråsegn.

President Bashar al-Assad har ikkje nekta for at syriske kampfly angreip Khan Sheikhoun, men for at det vart nytta saringass. Ifølgje det syriske regimet kom saringassen frå eitt av lagera til opprørarane som vart bomba under angrepet.

Det er stikk i strid med funna i ein FN-rapport som vart lagt fram torsdag.

– FN-panelet er overbevist om at det syriske regimet stod bak bruken av sarin ved Khan Sheikhoun 4. april 2017, heiter det i rapporten. Panelet bekreftar førebelse funn gjort av USA, Frankrike og Storbritannia om at eit syrisk fly slapp ei sarinbombe.

Ifølgje rapporten gjennomførte det syriske flyet fire angrep mot området i morgontimane 4. april i år.

– Bilde av våpenrestar viser ei kjemisk flybombe av ein type som vart produsert i den tidlegare Sovjetunionen, heiter det vidare i rapporten.

Russlands viseutanriksminister Sergej Riabkov kritiserte fredag FN-rapporten, og meiner den inneheld ubekrefta bevismateriale og tvilsame vitneforklaringar.

