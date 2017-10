Burundi blir første land som trekkjer seg frå internasjonal domstol

Ein talsmann for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) bekreftar at utmeldinga får effekt fredag, eitt år etter at det austafrikanske landet melde frå til FNs generalsekretær. ICC seier avgjerda ikkje kjem til å påverke den innleiande undersøkinga av situasjonen i landet, ettersom den allereie er undervegs i domstolen.

Også andre afrikanske land har vurdert å trekke seg frå domstolen. Gambias nye president stoppa utmeldingsprosessen i februar, mens Sør-Afrika tidlegare i år bestemte at dei førebels likevel ikkje vil trekkje seg frå ICC. Det skjedde etter at høgsterett i landet slo fast at det var i strid mot grunnlova. Til liks med fleire andre afrikanske land ønskte president Jacob Zuma å trekkje landet ut av ICC med den grunngjevinga at det nesten berre er afrikanarar som blir tiltalte i domstolen.

Domstolen har lenge blitt kritisert for å vere ein reiskap for vestlege land, og Den afrikanske unionen (AU) har påpeikt at nesten alle saker som blir etterforska, rettar seg mot afrikanarar.

ICC vart etablert i 2002 og er den første permanente, internasjonale domstolen i verda som rettsforfølgjer enkeltpersonar som blir skuld for krigsbrotsverk, brotsverk mot menneskja og folkemord.

