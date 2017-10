Amazon-aksjane til himmels etter godt tredjekvartal

Selskapet uttalte torsdag at det forventar at salet vil stige i feriesesongen. Amazon-aksjen auka med 8 prosent etter at resultata var offentleggjort.

Firmaet fekk 465 fysiske butikkar etter å ha betalt nesten 14 milliardar dollar for Whole Foods. Det annonserte ein serie nye stemmeaktiverte Echo-einingar og er på jakt etter ein stad å byggje sitt andre hovudkvarter.

Amazon sysselset no meir enn 540.000 menneske, ein auke på 77 prosent på berre eitt år. Noko av denne veksten kjem frå Whole Foods-oppkjøpet.

Men selskapet seier også at det har tilsett programvarespesialistar, seljarar og andre til å arbeide med si datasky-verksemd, strøymeteneste og andre einingar.

(©NPK)