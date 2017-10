Venezuelas opposisjon får Sakharov-prisen 

Det melder Guy Verhofstadt, leiar for den liberale partigruppa i EU-parlamentet. Den offisielle kunngjeringa skjer i plenum i EU-parlamentet i Strasbourg seinare torsdag.

Prisen går til opposisjonspolitikarar i nasjonalforsamlinga i Venezuela og til politiske fangar i landet. Nokre av namna på lista er Leopoldo López, Antonio Ledezma og Daniel Ceballos.

Tildelinga kjem etter ein periode med djup politisk krise i landet.

Den svenske EU-parlamentarikaren Cecilia Wikström skriv at ho er skuffa over at prisen ikkje i staden gjekk til den svensk-eritreiske journalisten og forfattaren Dawit Isaak, som er samvitsfange i Eritrea.

Dawit Isaak har no sete fengselet i meir enn 16 år i Eritrea utan lov og dom.

Sakharov-prisen er EU-parlamentets pris for ytringsfridom. Den vart oppretta i 1988.

(©NPK)