Regjeringa i Madrid seier det er på tide at spansk lov blir respektert

Visestatsminister Soraya Saenz de Sanatamaria sa, i ein kommentar til den korte kunngjeringa frå regionsleiaren, at avgjerda var nødvendig for å rette opp att respekten for spansk lov.

– Vi ønskjer å innleie ein ny fase, bygd på respekt for lovverket, sa visestatsministeren i ein tale til senatet i nasjonalforsamlinga i Madrid. Det er venta at parlamentet fredag skal drøfte responsen frå regjeringa på den katalanske folkerøystinga om full lausriving frå Spania.

Ikkje nyval

Tidlegare på ettermiddagen kom leiar i Catalonia Carles Puigdemonts med ei kort kunngjering som korkje var ei stadfesting på at han går for full lausriving eller utskriving av nyval.

Puigdemont sa at det var plikta hans som regionleiar å finne ei forhandlingsløysing på krisa for å unngå at den mykje omtalte paragraf 155 i grunnlova om overstyring av Catalonia, blir sett i verk. Men han la til at han ikkje hadde tilstrekkeleg ryggdekning for å utskrive nyval.

Puigdemont gav dermed ikkje den forventa avklaringa på kva vegen vidare vil bli. Han sende ballen over til regionforsamlinga og sa at det er opp til dei folkevalde å ta stilling til spørsmålet om lausriving.

Motstridande meldingar

Den fem minutt lange kunngjeringa kom etter ein dag full av motstridande meldingar om kva regionleiaren skulle sei og når han skulle framføre bodskapen. Kunngjeringa blei utsett fleire gonger, men blei omsider halden klokka 17 på ettermiddagen.

Dei første kommentarane tyder på at den katalanske leiaren ikkje har fått med seg koalisjonspartnarane sine på nyval og at det kontante svaret frå sentralregjeringa i Madrid og frå eit skeptisk lokalt næringsliv har fått han til å nøle.

Det er venta at regionforsamlinga skal drøfte situasjonen på eit møte seinare torsdag.

