Kaotisk i Catalonia – kunngjering sett på vent

Puigdemont vil truleg velje å skrive ut nyval i desember, skreiv den katalanske storavisa La Vanguardia.

Den katalanske leiaren skulle etter planen ha komme med ei kunngjering klokka 13.30, men denne blei utsett fleire gonger. Det herska uklårleik om den var avlyst eller utsett.

Det katalanske parlamentet skal etter planen ha eit ekstraordinært møte torsdag ettermiddag kl. 17, og La Vanguardia skriv at Puigdemont vil halde ein tale der.

Det er knytt stor spenning til om Puigdemont vil gå til direkte konfrontasjon med spanske styresmakter og i klartekst erklære sjølvstende – eller velje å skrive ut nyval.

Ifølgje spanske og katalanske aviser vil han altså velje det siste – nemleg å skrive ut nyval og dermed hindre at den spanske regjeringa grip inn og tar over makta i Catalonia.

Nyval 20. desember

– Puigdemont vil erklære nyval i Catalonia onsdag 20. desember, skrev den katalanske storavisa La Vanguardia.

– Sannsynet for at ein vel å erklære sjølvstende har dreidd mot å skrive ut nyval – for å hindre at Spania tar i bruk artikkel 155, skriv avisa.

Artikkel 155 i grunnloven gir styresmaktene i Spania anledning til å sette til side – heilt eller delvis – dei lokale styresmaktene.

Dermed har den katalanske leiaren tatt ein politisk u-sving.

Upopulært

Rykta om at Puigdemont vil lyse ut nyval og ikkje erklære sjølvstende, førte til at to katalanske nasjonalistpolitikarar trekte seg frå verva sine. Men Puigdemont er også under stort press – blant anna frå egne partimedlemmer – om å unngå full konfrontasjon med Madrid.

Samtidig med den kaotiske situasjonen i Barcelona, strøymde tusenvis av menneske ut i gatene i byen for å stø sjølvstende og i protest mot Madrids planar om maktovertaking.

Maktovertaking

Skulle Puigdemont ta skrittet heilt ut og gjer det klart at Catalonia erklærer sjølvstende, blir den politiske krisa sett heilt på spissen. Nyheitsbyrå skriv at regjeringa i Madrid da kan velje å gripe raskt inn for å ta over makta i den sjølvstyrte regionen.

Ein komité i det spanske senatet arbeider i desse dagar med ein plan om korleis ein skal ta over institusjonane i Catalonia dersom det blir ei klar sjølvstendeerklæring.

Langvarig krise

Uansett kva regionalforsamlinga avgjer torsdag, fryktar observatørar at den politiske krisa vil fortsette lenge, noko som går kraftig ut over økonomien i Catalonia.

Talet på turistar har falle kraftig, og nærmare 1.500 selskap har flytta ut av regionen etter folkerøystinga 1. oktober.

