Fleire døde i samanstøytar på valdagen i Kenya

I opposisjonsleiar Raila Odingas høgborg, Kisumu, døydde ein 19-åring etter å ha blitt treft av skot i beinet.

Éin mann blei skoten og drepen i eit fattig område i Nairobi, mens ein tredje blei drepne i Hoba Bay i den vestlege delen av landet, ifølgje kjelder i politiet og helsevesenet.

I Kisumu held fleire vallokale stengt. Situasjonen er svært forskjellig frå det første presidentvalet 8. august, då stod folk i kø heile natta for å få gitt frå seg stemme.

Den sitjande presidenten sjølv gler seg likevel over at valet er blitt gjennomført som planlagt i store delar av landet.

– 90 prosent av landet er roleg, fredeleg og i gang med å stemme, sa Kenyatta då han røysta i heimbyen Gatundu.

Men også i område der Kenyatta nyt stor oppslutning, ser det ut til at valdeltakinga er lågare enn i august.

– Ei plikt

– Det er plikta mi å stemme. Førre gong gjekk køen rundt kvartalet, og eg venta i seks timar på å stemme. Denne gangen er det få folk, sa taxisjåføren David Njeru (26) mens han venta på å gi frå stemma si i Mathare-slummen i Nairobi.

Valurner og elektronisk utstyr for å identifisere veljarar og overføre resultata kom ikkje fram i tide til fleire stemmelokale. Nokre tenestemenn blei utsette for angrep frå støttespelarar av opposisjonen då dei prøvde å levere frå seg stemmematerialet.

Den svenske statsvitaren Anders Sjögren konstaterer at befolkninga i Kenya er fullstendig splitta i synet på omvalet.

– Legitimiteten av valet kjem til å vere maksimal i område kor regjeringa har stor støtte, og minimal i opposisjonsområda, seier han.

– Motstandsrørsle

Den politiske ståstaden til Kenyanarane avheng i stor grad av kva for ei etniske gruppe dei høyrer til. Spenningane mellom dei ulike grupperingane har auka fram mot omvalet, og opposisjonen kallar seg no ei «motstandsrørsle».

– Det er ingen tvil om at regjeringa er klare til å slå til hardt. Om det går mot væpna konfrontasjonar, avheng delvis av kor framgangsrik opposisjonsrørsla blir, seier Sjögren.

Minst 40 menneske har allereie mista livet i samanstøytar i perioden etter det første presidentvalet i august. Dei fleste er blitt drepne av politifolk i fattige område kor opposisjonen har stor støtte.

Kenyatta mot nytt attval

Odlinga hevdar at Kenyas valkommisjon ikkje er tilstrekkeleg uavhengig og at den har latt vere å gjennomføre tilstrekkelege reformer. Dette er grunnen til at han boikottar omvalet.

Kenyatta vann det første presidentvalet, men dette resultatet blei oppheva av Høgsterett i Kenya. Domstolen meinte avviklinga av dette valet var prega av uregelmessigheiter, etter at Odinga hadde klaga på det han meinte var omfattande valfusk.

Høgsterett blei utsett for stort press etter opphevinga av resultatet, og livvakta til ein av høgsterettsdommarane blei skoten og såra denne veka. Ein av leiarane for valkommisjonen har flykta til utlandet etter å har fått truslar.

Boikotten til Odinga gjer at president Uhuru Kenyatta nærmast er garantert valsiger, men han risikerer nye feidar i domstolane og politisk uro etter valet.

