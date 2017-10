FN-rapport: Dag Hammarskjölds fly kan ha blitt angripe

Rapporten byggjer på ein gjennomgang av det som skjedde då flyet med den svenske diplomaten og reisefølgjet hans styrta i 1961 i ei ulykke som framleis ikkje er oppklart.

Det har vore tallause teoriar om kva som skjedde då FNs andre generalsekretær omkom, inkludert at det var ei bombe om bord eller at flyet vart skote ned av kongolesiske styrkar.

Det som likevel er nesten sikkert, er at Hammarskjöld og følgjet hans ikkje vart drepne etter at flyet trefte bakken, men at dei døydde av skadane dei fekk i styrten, skriv Tanzanias høgsterettsjustitiarius Mohamed Chande Othman, som vart utnemnt til å leie etterforskinga av FNs generalsekretær António Guterres.

Det var meir enn eitt fly i lufta då flyet til generalsekretæren nærma seg den zambiske byen Ndola i 1961, ifølgje augevitne.

Othman seier at det ikkje er mogleg å konkludere med at sabotasje var årsak til ulykka. Han seier at etterforskingsgruppa hans ikkje hadde fått tilgang til originaldokument frå Sør-Afrika som omtalar rykte om ein bombeplan kalla Operasjon Celeste.

