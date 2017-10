EU opnar sak om britisk skatt på multinasjonale selskap 

Undersøkinga skal klarlegge om britane gir dei multinasjonale selskapa høve til å betale for lite i skatt, noko som i så fall ville vere i strid med regler for statsstøtte i EU.

– Alle verksemder skal betale ein rimelege del av skatten, seier Vestager.

Ho meiner at Storbritannia sidan 2013 har gitt unntak for visse finansinntekter som renter på lån frå selskapas skattlegging.

Britane lovar å samarbeide med undersøkinga. Dei meiner sjølv at deira regler ikkje strir mot reglane til EU.

Utgreiinga er ledd i kampanjen til EU for at internasjonale selskap betalar den rettmessige delen sin, og at ingen selskap skal ha konkurransemessige fordelar. Blant selskapa som kan ha fått skattefordelar, er dei amerikanske gigantane Apple og Google.

