EU-domstolen: Bridge er ikkje ein sport 

Det er ein krangel om momsreglar som ligg bak avgjerda frå domstolen.

Det engelske bridgeforbundet (EBU) meiner bridgeklubbar bør kunne nytte EUs moglegheit for momsfritak for sportsarrangement. Det er blitt avvist av britiske skattemyndigheiter, som meiner bridge ikkje kan definerast som sport.

No har EU-domstolen gitt skattemyndigheitene rett. Domstolen konkluderer med at ein aktivitet må ha eit «ikkje ubetydeleg fysisk element» for å kunne definerast som sport.

Bridge kan derimot definerast som ei kulturell teneste, ifølgje domstolen. Dermed er momsfritak framleis mogleg, i samsvar med momsdirektivet frå EU.

