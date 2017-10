Åtte menneskerettsaktivistar sette fri i Tyrkia

Ifølgje Amnesty International kjem rettssaka til å fortsette 22. november.

Blant dei lauslatne er Idil Eser som leier Amnesty International i Tyrkia, tyske Peter Steudtner og svenske Ali Gharavi. Ein advokat som representerer europearane sa at dei planlegg å forlate landet så fort som i det heile mogleg.

Alle var tiltalte for å ha tilknyting til væpna terrorgrupper og for å planleggje opprør. Men ifølgje aktivistane deltok dei på eit seminar om digital sikkerheit då dei vart arresterte på eit hotell utanfor Istanbul i juli.

Ni av dei i alt elleve tiltalte aktivistane har vore varetektsfengsla sidan i sommar. Alle nektar straffskuld.

Fengslinga av Steudtner førte til ei kraftig opptrapping i den diplomatiske krisa mellom Tyrkia og Tyskland.

Test for rettsstellet

– Ein test for Tyrkias rettsstell, som vil vise om det å stå opp for menneskerettar no har blitt kriminelt i Tyrkia, sa leiaren for Amnestys verksemd i Europa, John Dalhuisen, då rettssaka starta.

Både Tyskland, Sverige og Amnesty International har reagert kraftig på arrestasjonane og kallar skuldingane grunnlause og politisk motiverte.

– Vi har gått gjennom skuldingane og finn dei grunnlause, seier leiaren for Amnesty i Sverige, Anna Lindenfors.

Ho var sjølv til stades i rettssalen onsdag og beskriv heile rettsprosessen som absurd.

– Vi kjem aldri til å gi opp kampen for våre venner og menneskerettane, tvitra ho frå utsida av rettslokalet.

Språkkart som bevis

Svenske Ali Gharavi har fortalt at han i periodar har følt seg dårleg, både fysisk og psykisk, under fengslinga.

Han deltok på seminaret som IT-konsulent. Som bevis brukar påtalemakta blant anna eit kart dei har funne på datamaskina hans. Det viser ifølgje aktoratet Tyrkia som «eit språkhistorisk annleis land forbunde med ein separat stat».

Ifølgje Gharavi er kartet tatt ut av sin samanheng. Amnesty har opplyst at det er snakk om eit lingvistisk kart som den språkinteresserte svensken har brukt i utdanning av lærarar.

Tyrkia har kasta over 50.000 menneske i fengsel sidan kuppforsøket sommaren 2016, mens 110.000 offentleg tilsette har fått sparken. Alle blir skulda for å høyre til eller sympatisere med rørsla til den muslimske predikanten Fethullah Gülen, som styresmaktene skuldar for å ha stått bak kuppforsøket.