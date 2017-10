Xi styrer Kina vidare utan «kronprinsar» i toppleiinga

Som venta vart Xi (64) attvald som partileiar onsdag, dagen etter at kommunistpartiet avslutta kongressen sin.

Partikongressane blir haldne kvart femte år, og Xi får no fem nye år som leiar. Samtidig er fem nye medlemmer peika ut til det mektigaste politiske organet i Kina: Den ståande komiteen i politbyrået.

– Vi vil mobilisere heile partiet og heile landet i ein resolutt innsats for å halde lovnaden vår om å utrydde fattigdom i Kina, sa Xi til dei utvalde pressefolka som fekk vere til stades i den store folkehallen i Beijing.

Under ein kort seremoni kunngjorde Xi sjølv at han var attvald. Deretter erklærte han at Kina har gått inn i ein ny epoke.

Truleg for gamle

I tillegg til Xi sjølv hald statsminister Li Keqiang fram i den ståande komiteen.

Dei nye medlemmene – Li Zhanshu, Zhao Leji, Han Zheng, Wang Yang og Wang Huning – avløyser fem partitoppar som har nådd den uformelle pensjonsalderen på 68 år.

Men ingen av dei nye medlemmene er under 60 år, noko som betyr at dei truleg er for gamle til å ta over etter Xi som leiar under den neste partikongressen.

Det har fyrt oppunder spekulasjonane om at Xi kjem til å halde fram som leiar på uviss tid. Det vanlege er at leiarane i kommunistpartiet gir seg etter ti år.

– Han vil behalde makta for alltid. Det er ingen tvil, og det har ikkje vore nokon utfordrarar, hevdar Wu Qiang, tidlegare professor i statsvitskap ved Tsinghua-universitetet i Beijing.

– Vil ikkje dele på makta

Kina-ekspert Jean-Pierre Cabestan er mindre kategorisk, men trur òg at Xi kan bli sitjande lenger enn fem år.

– Xi Jinping vil ikkje dele makta. Han vil ikkje ha nokon som pustar han i nakken og bur seg på eit maktskifte, seier han.

Under avsluttinga av partikongressen vart namnet på presidenten – og den politiske teorien hans – skrive inn i «grunnlova» til partiet.

Berre to tidlegare kinesiske leiarar har fått namnet sitt skrive inn i parti-grunnlova: landsfaderen Mao Zedong og Deng Xiaoping, som stod bak dei store økonomiske reformene på 1980-talet.

Ulike fraksjonar

Trass den sterke stillinga til Xi er det framleis ulike fraksjonar i kommunistpartiet, som har over 80 millionar medlemmer og er det største politiske partiet i verda.

Blant dei nye medlemmene av den ståande komiteen i politbyrået, er det fleire som høyrer til andre grupperingar enn Xi.

Før partikongressen vart det spekulert på om Xis nære støttespelar Wang Qishan ville halde fram i komiteen sjølv om han eigentleg hadde vorte for gammal. Men det skjedde ikkje.

I forkant vart det òg åtvara om at Nord-Korea kunne nytte høvet til å teste nye rakettar eller atomvåpen mens kongressen var samla. Men dei siste vekene har det vore nokså roleg på den fronten.

Mens Xi har sete ved makta, har demokratiforkjemparane i Kina hatt svært vanskelege kår. Under seremonien der Xi erklærte at han var attvald, vart journalistar frå BBC, New York Times og fleire andre vestlege medium nekta å komme inn.

– Kanskje somme ikkje fekk med seg Xi Jinpings 68 sider lange skriv om ein meir open æra? tvitra Beijing-sjefen i Financial Times, Tom Mitchell.

(©NPK)