USA tar imot flyktningar igjen

Den mellombelse flyktningstansen, som president Donald Trump hadde ønskt å introdusere sidan januar, tredde i kraft i juni. Det var ein del av det kontroversielle innreiseforbodet for menneske frå ei rekkje land.

Flyktningar som søkjer om opphald i USA må no gjennom ein strengare sikkerheitskontroll, som også inkluderer deira aktivitet i sosiale medium og kontaktnett.

Trump sende ut den nye ordren seint tysdag som erstatning for det gamle forbodet som går ut, og som vart møtt med kraftig kritikk fordi det retta seg spesielt mot muslimske land.

I sitt siste budsjettår, som gjekk ut i september i år, sette president Barack Obama taket på talet på flyktningar til 110.000. Trump kutta dette først til 53.000 og legg opp til eit maksimalt mottak på 45.000 flyktningar for budsjettåret 2018.

Tenestemenn ville ikkje opplyse kva for elleve land som framleis er omfatta av forbodet, men sa dei er dei same som på ei liste frå 2015. Flyktningar frå desse landa må vente i ytterlegare i 90 dagar på ein sikkerheits- og etterretningsgransking, men styresmaktene vil ikkje opplyse kva som vil skje når denne perioden er over.

Ifølgje flyktningorganisasjonar er dei aktuelle landa Egypt, Iran, Irak, Libya, Mali, Nord-Korea, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Syria og Jemen.

