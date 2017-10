Katalansk visepresident: Vi har ikkje anna val enn å erklære ny republikk

Oriol Junqueras seier i eit intervju med nyheitsbyrået AP onsdag at det finst eit demokratisk mandat for å erklære ein slik republikk. Men han strekar under at han ikkje taler på vegner av heile regionregjeringa, men på vegner av Det republikanske venstrepartiet, som er eitt av to parti i den katalanske regjeringa.

Ifølgje ikkje namngitte kjelder er den katalanske regionregjeringa splitta når det gjeld strategien vidare. Mens somme meiner at dei bør erklære Catalonia som eit sjølvstendig land, lausrive frå Spania, meiner andre at dei bør godta kravet frå Madrid om nyval.

Det er uvisst kor mange katalanske veljarar som eventuelt vil støtte ein sjølvstendeerklæring.

Onsdag vart det òg klart at regionpresident Carles Puigdemont har sagt nei til å tale i den spanske nasjonalforsamlinga torsdag eller fredag. Meininga var at talen skulle haldast i forkant av avstemminga fredag, der det er venta at nasjonalforsamlinga vil gi regjeringa grønt lys til å ta sjølvstyret frå Catalonia.

I staden vil Puigdemont delta på eit møte i regionforsamlinga torsdag.

