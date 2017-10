Katalansk leiar vil ikkje tale i nasjonalforsamlinga i Madrid

– Han kjem verken til å reise torsdag eller fredag, opplyser ei talskvinne for regionsstyresmaktene i Catalonia onsdag ettermiddag, ifølgje AFP.

Puigdemont skulle etter planen besøkje hovudstaden dagen før overhuset i nasjonalforsamlinga skal røyste over om regjeringa skal kunne ta frå Catalonia sjølvstyret. Overhuset, eller senatet, har antyda at den katalanske leiaren skulle få halde ein forsvarstale i eit forsøk på å hindre dei folkevalde i å avsetje han og ministrane hans.

I staden skal Puigdemont delta på eit møte i regionsforsamlinga torsdag for å presse på for å halde fram forsøket på lausriving, ifølgje kjeldene til nyheitsbyrået AP.

Kjeldene høyrer til ulike parti i regionsforsamlingen og ønskjer ikkje å bli namngitt.

Seinare onsdag skal det vere ein demonstasjon for katalansk sjølvstende i Barcelona.

Uklar strategi

Det er framleis uklart korleis leiarane i Catalonia vil svare på trusselen frå Madrid. Men etter det lokale medium skriv, vurderer regionregjeringa fleire alternativ: Å lyse ut nyval i Catalonia eller å erklære sjølvstende – med eller utan eit val i etterkant.

Tysdag kveld var det, ifølgje avisa La Vanguardia, eit intenst ordskifte mellom fleire medlemmer av den katalanske regjeringa om vegen vidare. Møtet varte til seint på kveld, men utan at det vart fatta noka avgjerd.

Fleire meiner at Catalonia bør akseptere kravet frå Madrid om eit nyval i januar for å unngå at regionen mistar sjølvstyret, opplyser ei kjelde nær Puigdemont.

Bakteppet er at den katalanske regjeringa 1. oktober gjennomførte ei folkerøysting om sjølvstende. På førehand hadde den spanske høgsteretten gjort det klart at folkerøystinga var ulovleg.

– Berre mellombels

Sist laurdag vedtok den spanske regjeringa å aktivere paragraf 155 i den spanske grunnlova, som under heilt spesielle omstende opnar for å ta makta frå Catalonia og avsetje regionregjeringa.

I ein tale i nasjonalforsamlinga onsdag streka statsminister Mariano Rajoy under at tiltaka, som skal behandlast i overhuset fredag, berre skal vere mellombelse.

Han poengterte at maktovertakinga bør avviklast etter at det er gjennomført eit nytt val på regionsforsamling i Catalonia og det igjen er det Rajoy kalla lov og orden i regionen.

