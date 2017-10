Erdogan-rival lanserer nytt politisk parti

Aksener lanserte partiet Iyi Parti eller «Det gode partiet» i Ankara på onsdag saman med ei gruppe som forlét Tyrkias høgreorienterte nasjonalistparti MHP tidlegare i år.

Representantane braut ut av MHP i april etter at Erdogan gjekk sigrande ut av ei folkeavstemming om grunnlovsendringar som vil gi han endå større makt.

Aksener var Tyrkias første kvinnelege innanriksminister og hadde stillinga mellom 1996 og 1997 før militæret tvang regjeringa frå makta.

Under ein seremoni for å markere danninga av partiet sa Aksener at ho kom å stille som presidentkandidat mot Erdogan i valet i 2019.

(©NPK)