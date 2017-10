Rapport: Klimaendringar har kosta amerikanarane dyrt

Ein rapport som vart frigitt måndag konkluderer med at USAs regjering har brukt rundt 350 milliarder dollar det siste tiåret på katastrofehjelpeprogram og for å dekke tap etter flaum og øydelagde avlingar.

Talet inkluderer ikke tapa frå skogbrannane og orkanane i år, som er venta å vere blant dei dyraste i USAs historie.

Rapporten sier at det for augneblinken ikkje er nokon strategisk plan for å handtere desse tilbakevendande kostnadane, som kan vekse til å utgjere ein budsjettkostnad på 35 milliarder dollar per år innan 2050.

President Donald Trump har kalla klimaendringer for oppspinn, ifølgje nyheitsbyrået AP.

(©NPK)