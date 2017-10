AfD varslar rabalder i den tyske nasjonalforsamlinga 

Utspelet som provoserte aller mest, var eit forsøk på å samanlikne det ytterleggåande høgrepartiet med eit offer for den illgjetne nazisten Hermann Göring.

Det førte ikkje berre til gisp blant representantane i salen, men òg til kraftig fordømming. Marco Buschmann frå det liberale partiet Fridemokratane (FDP) var blant dei som meinte at samanlikninga var smaklaus.

Nedstemt

Samanlikninga kom etter at AfD starta med å leggje fram eit forslag som med overveldande fleirtal vart nedstemt av dei fem andre blokkene. Partiet utfordra ei endring i dei parlamentariske reglane som inneber at det er den lengstsitjande representanten, ikkje den eldste, som skal halde opningstalen i underhuset.

Endringa betyr at det var den 76 år gamle politiske veteranen Hermann Otto Solms frå FDP som skulle halde opningstalen, ikkje AfD-politikaren Alexander Gauland, som er eit halvt år eldre enn Solms.

Deretter hevda AfDs gruppeleiar Bernd Baumann feilaktig at Göring gjorde noko av det same i 1933 da han hindra kommunisten Clara Zetkin i å halde opningstalen. Det tyske nyheitsbyrået DPA kunne likevel raskt korrigere Baumanns framstilling: Görings handling hindra ein representant frå hans eige parti i å halde opningstalen det året, ikkje Clara Zetkin.

Politisk jordskjelv

At AfD har fått plass i nasjonalforsamlinga er ikkje mindre enn eit politisk jordskjelv i Tyskland. Nykommaren fekk 12,6 prosent av stemmene i valet førre månad, noko som gir partiet 92 av dei 709 plassane i forsamlinga.

Konfrontasjonane som spelte seg ut tysdag, ser ut til å vere ein forsmak på det som kjem.

– Følg med! Den gamle nasjonalforsamlinga er stemd ut. Folket har avgjort, ein ny æra byrjar no, sa Baumann.

Han varsla at partiet vil reforhandle både «euroen, den massive gjelda, dei enorme innvandringstala, opne grenser og den brutale kriminaliteten i gatene våre».

Kamp om visepresidenten

Forbundsdagen er den største demokratiske nasjonalforsamlinga i verda. Under opninga av haustsesjonen vart òg avtroppande finansminister Wolfgang Schäuble vald til president i nasjonalforsamlinga. Han er kjent for ein bitande humor, og statsminister Angela Merkel skal ha bedt han sørgje for å stanse det varsla parlamentariske opprøret til AfD.

Forsamlinga skulle tysdag òg velje visepresident. AfD foreslo sin eigen representant Albrecht Glaser, som meiner retten til fri religionsutøving ikkje bør gjelde muslimar.

Glaser vart nedstemd først éin gong, så ein gong til. AfD har varsla at partiet vil nominere Glaser til vervet heilt til han blir vald, og det var tysdag kveld venta ei tredje avstemming.

Jødisk uro

Tidlegare har mellom anna presidenten i det jødiske sentralrådet i Tyskland, Josef Schuster, sagt at han får ei kvalmande kjensle ved tanken på at AfD har komme inn i nasjonalforsamlinga.

– Det er ei deprimerande og urovekkjande kjensle å vite at det no sit menneske i nasjonalforsamlinga som synest å vilje skjule den nazistiske fortida og gå til angrep på muslimar og asylsøkarar, seier han til tidsskriftet Jüdische Allgemeine.

