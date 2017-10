Tysk høgreekstremist dømt til livstid for politidrap

Wolfgang Plan er medlem av den såkalla Reichsbürgerrørsla, som er ei samanslutning av høgreekstremistar og konspirasjonsteoretikarar. Dei anerkjenner ikkje den tyske stat, men sver truskap til Adolf Hitlers tredje rike.

Plan nekta under rettssaka for å ha drepe den 32 år gamle politimannen med overlegg og hevda at han skaut i sjølvforsvar fordi han trudde at han var under angrep.

Fleire andre politifolk vart også trefte og såra under aksjonen i Georgensgmünd i oktober i fjor, då huset til 50-åringen vart storma etter tips om at det var lagra store mengder våpen der.

(©NPK)