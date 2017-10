Tesla byggjer fabrikk i Shanghai

Den nyskapande, amerikanske bilprodusenten er dermed godt posisjonert når kampen om å elektrifisere bilparken i Kina verkeleg skyt fart. Fabrikken skal byggjast i Shanghais spesielle frihandelssone, melder Wall Street Journal.

Den vanlege modellen når vestlege bilprodusentar etablerer seg i Kina, er at det blir inngått eit partnarskap med ein kinesisk aktør. Dette inneber deling av forteneste og til ei viss grad utveksling av teknologi, noko mange kvir seg for.

Avtalen er inntil vidare verken bekrefta av Tesla eller styresmaktene i Shanghai.

Kinas marknad for elbilar er allereie den største i verda og er venta å vekse raskt. Over ein halv million bilar som går på det kinesarane kallar «ny energi», vart selde i 2016. Kinesiske sentralmyndigheiter har kunngjort at bilforhandlarar blir pålagt å selje ein viss del elbilar frå 2019.

Regjeringa har også sagt at målet er å forby bilar som brukar fossilt drivstoff, men nokon dato er ikkje sett. Frankrike og Storbritannia har derimot sett 2040 som sluttdato for tradisjonelle bilar.

