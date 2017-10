Sju såra i økseangrep i Sveits

Den unge guten, som var snikkarlærling, gjekk laus på tilfeldige personar på eit postkontor i Flums ved 20-tida søndag.

17-åringen angrep først eit ektepar med ein åtte månader gammal baby bakfrå. Babyen fall ut av vogna og slapp uskadd frå det.

Då fleire kom springande til for å hjelpe offera, blei også dei angripne. Ein av mennene han gjekk til åtak på fekk alvorlege skader, mens dei andre skal ha sloppe frå det med mindre skader.

17-åringen flykta deretter frå staden i ein stolen bil, som han kolliderte med. Deretter tok han seg vidare til ein bensinstasjon, der han igjen gjekk til åtak på og såra fleire personar.

Politiet kom til staden og overmanna mannen, etter først å ha skote og såra han.

17-åringen var kjend for påtalemakta og sosialarbeidarar frå før. Etter at han gav uttrykk for valdelege fantasiar for fire månader sidan, blei han utreidd av psykologar. Dei konkluderte med at han ikkje utgjorde noka akutt fare for andre.

