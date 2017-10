Lika er funne i byen Al-Qaryatain i Homs-provinsen etter at den blei vunne tilbake av regjeringsstyrkar tidlegare i månaden.

Ifølgje leiaren for Syrian Observatory for Human Right (SOHR), Rami Abdulrahman, har likvideringane gått føre seg over ein periode på 20 dagar. Lika skal vere funne i massegraver.

