Mot siger for Macris koalisjon i Argentina

I Buenos Aires-provinsen, Argentinas viktigaste valdistrikt, ser Macris støttespelar Esteban Bullrich ut til å ha sikra seg 42,5 prosent av stemmene mot 35,8 prosent som gjekk til tidlegare president Cristina Kirchner,

Med om lag 80 prosent av stemmene talt opp ser Macris Cambiemos-koalisjon også ut til å vinne i byen Buenos Aires og i provinsane Cordoba, Santa Fe og Mendoza, der dei har fått mellom 40 og 50 prosent av stemmene.

Argentinas visepresident Gabriela Michetti sa at dersom Cambiemos' siger blir det endelege resultatet, vil det bety at mange argentinarar bekreftar at dei støttar den endringa som skjedde i 2015 då Macri tok makta.

Ekspresident Cristina Kirchner vann eit senatssete søndag og klarte dermed å vende tilbake til den politiske arenaen. Ho går dermed klar av fleire korrupsjonsskuldingar.

