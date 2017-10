Lombardia og Veneto krev meir sjølvstyre

I to folkerøystingar søndag har eit overveldande fleirtal gått inn for at dei regionale styresmaktene skal forhandle med Roma om å få ein større del av skatteinntektene og meir sjølvstyre på område som migrasjon, utdanning og miljøvern.

Folkerøystingane er ikkje bindande. Deltakinga ser ut til å ha vore på rundt 39 prosent i Lombardia og heile 95,3 prosent svarte «ja» på spørsmålet om meir sjølvstyre. I Veneto var deltakinga 57 prosent og jadelen 98,1 prosent.

Om lag ein firedel av Italias innbyggjarar er busette i dei to nordlege regionane, som begge er nettobidragsytarar til den italienske statskassen. Lombardias hovudstad er Milano, medan Venezia er den sentrale byen i Veneto.

Dei to regionane bidrar med 30 prosent av Italias bruttonasjonalprodukt. Begge er styrt av Lega Nord, eit parti som er skeptisk til både EU og migrasjon.

