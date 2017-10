Jimmy Carter tilbyr seg å mekle i Nord-Korea

– Eg kan reise, ja, sa Carter til The New York Times på spørsmålet om han ville ta ein slik tur for president Donald Trumps administrasjon.

Den 93 år gamle demokraten understrekar at han ikkje har blitt spurt, men la til at han har sagt til Trumps sikkerheitsrådgjevar H.R. McMaster at han er tilgjengeleg dersom dei treng han.

Det er ikkje første gongen den erfarne forhandlaren og meklaren tilbyr si hjelp i spørsmålet om Nord-Korea.

I 1994 reiste Jimmy Carter, som var USAs president frå 1977 til 1981, til Pyongyang for å forhandle med tidlegare leiar, Kim Il-sung, som er bestefar til noverande leiar, Kim Jong-un, om Nord-Koreas atomprogram. Det skjedde på vegner av president Bill Clintons administrasjon.

Marion Creekmore Jr., som følgde Carter på reisa, skriv i sin bok «A Moment of Crisis» at Kim Il-sung sa dette til Jimmy Carter:

«Hovudproblemet er at vi manglar tillit. Å skape tillit er vår viktigaste oppgåve. Mistilliten kjem frå mangel på kontakt mellom oss».

(©NPK)