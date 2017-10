Fire politimenn drepne i Taliban-angrep

Angrepet var retta mot ein sikkerheitspost i Waghaz-distriktet i dei tidlege morgontimar. To politimenn blei såra. Angrepet utløyste ei skotveksling over fleire timar, til dels med tyngre våpen.

Politisjefen i Ghazni seier at angrepet blei slått tilbake og at Taliban leid store tap.

I Kabul opplyste ein talsmann for innanriksdepartementet at to rakettar blei skotne mot sentrum av den afghanske hovudstaden frå ein posisjon aust for byen, men at ingen blei drepne eller skadd. Det er ikkje klart kva målet for rakettangrepet var.

(©NPK)