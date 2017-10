Trump eit steg nærmare skattereform

Senatet stemte for budsjettforslaget med 51 stemmer for og 49 stemmer imot.

Forslaget, som skal sørgje for at Trump innfrir sine lovnader om skattelette, vil auke USAs statsgjeld med 1,5 billionar dollar over dei neste ti åra.

Trump la fram forslaget han meiner spesielt familiar med låg og middels inntekt vil nyte godt av, i slutten av september.

Å få gjennomført endringane er ekstra viktig for Trump ettersom han førebels har få politiske sigrar å vise til. Han har verken greidd å fjerne helsereforma til Barack Obama, Obamacare, eller å byggje ein mur på grensa til Mexico, slik han lova under valkampen.

