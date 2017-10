TV4 tar programleiar av lufta etter skuldingar om seksuell trakassering

Timell seier han beklagar.

– Det er stor forskjell på korleis eg har oppfatta meg sjølv i denne bransjen, og korleis verkelegheita har vore. Eg har ikkje skjønt at eg har fått folk til å føle seg svært ille, seier Timell til Expressen.

Kort tid i førevegen bestemte TV4-sjef Casten Almqvist at alle program der Timell har deltatt, skal fjernast.

– Vi kan alt no konstatere at vi ikkje har vore tilstrekkeleg til stades, og at vi til og med har lukka auga for problem som vi burde ha reagert på mykje tidlegare, seier Almqvist.

Timell vart torsdag tatt ut av teneste som følgje av skuldingar om seksuell trakassering, sjåvinisme og homofobi. Ifølgje skuldingane har han i fleire år utsett kvinnelege medarbeidarar for seksuell trakassering.

– Dette er lågmål for oss som organisasjon, dei ansvarlege leiarane og for kulturen som eg sjølv er øvste ansvarlege for, seier Almqvist.

TV4 har no bedt eit advokatfirma om å kartleggje arbeidsmiljøet og komme med eventuelle forslag til endringar. Nye retningslinjer for samarbeid med produksjonsselskap er òg på trappene.

– Eg er sjokkert over at eg har gjort så mykje feil. Eg har alltid gått inn for å ha det moro, for å dra spøkar som av og til har gått over grensa, og eg har ikkje oppfatta at det har gjort at folk har følt seg dårleg. Det vart eit sjokk for meg. Eg må vurdere heile tilnærmingsmåten min, seier Timell.

(©NPK)