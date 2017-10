Ni millionar døde som følgje av forureining i 2015

Rapporten er laga av ei arbeidsgruppe nedsett av The Lancet Commission on Pollution and Health, som består av bidragsytarar frå både FN og Verdsbanken.

På verdsbasis døyr det om lag 55 millionar menneske kvart år. Forureina luft, jord og arbeidsplassar er dødsårsaka i minst eitt av seks tilfelle, ifølgje rapporten publisert i legetidsskriftet The Lancet. Men talet er truleg mykje høgare ettersom det framleis er mykje ein ikkje veit om konsekvensane av forureining.

Flest menneske døyr som følgje av forureining i fattige land som India, Tsjad og Madagaskar. I desse landa er forureining årsaka til ein firedel av alle dødsfall.

Også rikare land har ein lang veg å gå når det gjeld å handtere utfordringar knytt til forureining. USA og Japan er blant dei ti landa der flest døyr som følgje av «moderne» forureining som luftforureining forårsaka av fossilt brensel og kjemisk forureining.

Likevel meiner forskarane at politisk vilje kan stoppe utviklinga.

– Forureining er ei av vår tids største utfordringar, seier Philip Landrigan, professor ved Icahn School of Medicine.

